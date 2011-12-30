T24 LogoT24 Logo
Politika

İran,5. filoya füzeyle karşılık verecek!

Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapan İran, askeri tatbikat...

30 Aralık 2011 02:00

T24 - Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapan İran, askeri tatbikat çerçevesinde bölgede uzun menzili bir füze denemesi yapacağını açıkladı. İran'ın ABD'yi provoke etmek için böyle bir girişimde bulunduğu belirtildi. 

İran'dan düelloya füzeyle karşılık

İran ile ABD arasında "Hürmüz Boğazı" konusunda başlayan söz düellosu yeni bir boyut kazandı. ABD, Hürmüz Boğazı'nda 10 günlük bir askeri tatbikat yapan İran'a gözdağı vermek amacıyla dün savaş gemilerini bölgeden geçirdi. ABD'nin bu hamlesine Tahran'ın cevabı gecikmedi.

Fars haber ajansına açıklama yapan İranlı amiral Mahmud Mussavi, tatbikat çerçevesinde cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nda uzun menzilli füze deneyeceğini açıkladı.

Mussavi, "İran deniz kuvvetleri cumartesi günü İran Körfezi'nde uyguladığı askeri tatbikat çerçevesinde birçok füze denemesinin yanı sıra, uzun menzilli bir füze denemedi de yapacaktır" dedi. 


2 bin kilometre menzilli füzeleri var mı? 

İran uzun menzilli füze denemesi yapacağını açıklamasına rağmen, elindeki füzelerin 2 bin kilometre menzili bile aşamadığı biliniyor.

Siyasi analistler İran'ın elindeki füzelerle ABD'nin Körfez Bölgesi'ndeki ve Afganistan'daki askeri üslerini vurabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24