İran,5. filoya füzeyle karşılık verecek!

T24

2 bin kilometre menzilli füzeleri var mı?



İran ile ABD arasında "Hürmüz Boğazı" konusunda başlayan söz düellosu yeni bir boyut kazandı. ABD, Hürmüz Boğazı'nda 10 günlük bir askeri tatbikat yapan İran'a gözdağı vermek amacıyla dün savaş gemilerini bölgeden geçirdi. ABD'nin bu hamlesine Tahran'ın cevabı gecikmedi.Fars haber ajansına açıklama yapan İranlı amiral Mahmud Mussavi, tatbikat çerçevesinde cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nda uzun menzilli füze deneyeceğini açıkladı.Mussavi, "İran deniz kuvvetleri cumartesi günü İran Körfezi'nde uyguladığı askeri tatbikat çerçevesinde birçok füze denemesinin yanı sıra, uzun menzilli bir füze denemedi de yapacaktır" dedi.İran uzun menzilli füze denemesi yapacağını açıklamasına rağmen, elindeki füzelerin 2 bin kilometre menzili bile aşamadığı biliniyor.Siyasi analistler İran'ın elindeki füzelerle ABD'nin Körfez Bölgesi'ndeki ve Afganistan'daki askeri üslerini vurabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.