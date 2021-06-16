İran: Yüzde 60 oranında 6,5 kilogram uranyum zenginleştirdik

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin nükleer tesislerinde yüzde 60 oranında 6,5 kilogram, yüzde 20 oranında ise 108 kilogram uranyum zenginleştirildiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rebii, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Hasan Ruhani hükümetine yönelik eleştirilere düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Hükümeti eleştirenlerin İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını görmezden geldiğini ifade eden Rebii, buna rağmen çeşitli alanlarda birçok başarılı adımın atıldığını kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyum zenginleştirme çalışmalarına değinen Rebii, şu ana kadar yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyum miktarının yaklaşık 6,5 kilograma, yüzde 20 oranında zenginleştirilen uranyum miktarının ise 108 kilograma ulaştığını aktardı.

Rebii, söz konusu zenginleştirme çalışmalarının İran Meclisinin öngördüğü süreden çok daha hızlı gerçekleştirildiğini aktardı.

Gelecek aylarda yaptırımların kaldırılacağını umduklarını belirten Rebii, cuma günü yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka yoğun katılım gösterme çağrısında bulundu.