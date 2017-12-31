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Dünya

İran yükselen protestolara karşı sosyal medyayı engelliyor (2)

(Geçmiş bilgi, ayrıntı ve görüntü eklendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İran devlet televizyonu, yükselen protestolara karşı ülkede "sosyal medyanın engellenmeye başladığını" duyurdu

31 Aralık 2017 19:55

(Geçmiş bilgi, ayrıntı ve görüntü eklendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İran devlet televizyonu, yükselen protestolara karşı ülkede \"sosyal medyanın engellenmeye başladığını\" duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan güvenlik yetkilileri, ülke çapında giderek yayılan ve yükselerek devam eden hükümet karşıtı protestolara karşı \"barışı sağlamak amacıyla, geçici olarak Instagram ve Telegram uygulamalarının engellendiğini\" açıkladılar.
Sosyal medya yasağı dışında ABD Başkanı Donald Trump, devam eden protestolarla ilgili bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, \"İran\'da büyük protestolar var. İnsanlar sonunda paralarının ve varlıklarının nasıl çalınıp teröre harcandığını görmeye başladı. Görünüşe göre artık buna izin vermeyecekler. ABD insan hakları ihlalleri ihtimali için yakından izliyor!\" dedi. 
İran genelinde uygulamaya konulan sosyal medya yasağıyla ilgili Instagram\'ın sahibi Facebook bir açıklamada bulunmazken, iran genelinde haberleşme için en çok kullanılan uygulama olan Telegram\'ın Genel Müdürü Pavel Durov, Twitter üzerinden üzüntüsünü belirtti. Durov konuyla ilgili paylaşımında, \"İran\'lı yetkililer, açıkça karşı çıkmamıza karşın, İran\'da halkın çoğunluğunun kullandığı Telegram ve barışçı protestolarda kullanılan diğer uygulamalara erişimi engelledi\" dedi. (Fotoğraflı)

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