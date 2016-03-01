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Dünya

İran yeni otomobilini tanıttı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, otomotivcilerin çevre duyarlı araçlar üretmesini istedi

01 Mart 2016 22:15

İran'ın başkenti Tahran'da üçüncü kez düzenlenen Otomotiv Fuarı'nda Khodro şirketinin ürettiği yeni Saia modeli ve SAIPA şirketinin ürettiği dizel motor tanıtıldı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, aralarında 32 ülkeden 138 yabancı firmanın da olduğu 500'den fazla şirketin katıldığı fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gerçekleştirdi. Konuşmasında otomotivcilerden çevreye duyarlı projeler geliştirmelerini isteyen Ruhani, "Yüksek kalitede, fiyat konusunda rekabetçi ve çevre dostu araçlar, İran otomobillerinin dünya piyasasına girmesini garanti edecektir" dedi.

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