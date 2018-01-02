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Dünya

İran yargısından göstericilere sert uyarı

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran'da birkaç gündür süren protestolara ilişkin yargı kurumundan göstericilere yönelik sert uyarı yapıldı

02 Ocak 2018 18:08

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran\'da birkaç gündür süren protestolara ilişkin yargı kurumundan göstericilere yönelik sert uyarı yapıldı. Devrim Mahkemesi Başkanı, bundan sonra tutuklanan göstericilere ağır cezalar verileceği uyarısında bulundu.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı\'na konuşan Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, \" Bundan sonra tutuklananlara verilecek ceza çok ağır olacak. Biz, bundan sonraki göstericileri protestocular olarak görmüyoruz, onları rejimin temeline darbe vurmak isteyenler olarak değerlendireceğiz \"dedi.

Yetki bu tip göstericilerin, \" muharebe\" ve \"ulusal güvenliğe karşı eylem\" suçlamasıyla yargılanacağını kaydetti.

İran\'da perşembe günü ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar, bazı şehirlerde yönetime yönelik gösterilere dönüştü.

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