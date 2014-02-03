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Dünya
Deutsche Welle

İran: Yahudi Soykırımı bir trajedidir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı'nı "Bir daha asla tekrarlanmaması gereken, zalim bir trajedi" olarak niteledi.

03 Şubat 2014 23:19


Münih'teki Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan ve konferansın ardından Berlin'e geçen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Alman televizyon kanalı Phoenix'e açıklamalarda bulundu.

Zarif, Berlin'deki Soykırım Anıtı'na yakın mesafedeki otelinde yapılan söyleşide, Yahudi Soykırımı'na ilişkin "Yahudilerin öldürülmesi bir daha asla tekrarlanmaması gereken, zalim bir trajedidir" ifadelerini kullandı.

"Yahudilere karşı değiliz, onlara İran içinde ve dışında büyük bir saygımız var" diyen İran Dışişleri Bakanı, kendilerini kimse tarafından tehdit altında hissetmediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamaları 2013 yılından beri görevde olan Tahran yönetiminin İsrail politikaları konusunda eski yönetimden farklı bir çizgide olduğu şeklinde yorumlanıyor.

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Yahudi Soykırımı'nı defalarca resmi ifadelerle reddetmişti.

Eylül ayında ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif, Yahudilerin yeni yıl bayramları olan Roş Aşana'yı sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden, "Tüm Yahudilerin bayramı kutlu olsun" mesajıyla kutlamışlardı.

Muhammed Cevad Zarif, söyleşide, Filistin bölgelerindeki insan hakları ihlallerine de değindi. Filistin halkının haklarının 60 yıldır ihlal edildiğine dikkat çeken Zarif, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Zarif, "bazı ülkelerin başkalarını tehdit etmek için yasadışı yollara başvurmasını, ülkesinin kabul edemeyeceğini" belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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