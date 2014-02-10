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Dünya
Deutsche Welle

İran ve UAEA anlaştı

İran ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı aralarındaki işbirliğini geliştirmek için anlaştı. İran’ın barışçıl amaçlarını kanıtlayabilmesi için üç ayı var.

10 Şubat 2014 16:55


İran, Batı ülkeleriyle sağladığı anlaşmanın ardından şimdi de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini güçlendirmeyi planlıyor.

Başkent Tahran'da hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından taraflar, 15 Mayıs'a kadar hayata geçirilmesi hedeflenen "yedi somut önlem" konusunda uzlaşmaya vardı.

Denetim artıyor

Anlaşmaya göre, İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından nükleer başlıkların tamamlayıcı unsuru olarak değerlendiren özel ateşleme sisteminden vazgeçecek.

Kurum, 2011 yılındaki raporunda bu ateşleme sistemlerinin "kaygı uyandırıcı" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı denetçiler, Arkadan ve Sagend'deki uranyum üretim tesislerine inceleme yapmak üzere girebilecek.

Tahran, ağır su reaktörünün bulunduğu Arak'taki tesisle ilgili de bilgi vermeye hazır olduğunu kaydetti.

'Olumlu mesaj'

İranlı yetkililer, Tahran'daki görüşmelerin 18 Şubat'ta Viyana'da yapılacak görüşmeler açısından olumlu bir mesaj olarak nitelendirirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan ise daha temkinli bir açıklama yapıldı.

UAEA'nın baş denetçisi Tero Varjoranta, taraflar arasında ilerleme sağlandığını, ancak hâlâ açıklığa kavuşturulmamış noktalar bulunduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Uluslararası Atom Enerji AjansıBatıUluslararası Atom Enerjisi AjansıTahranMayısArkadanSagendArakViyanaTero VarjorantaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/EC

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