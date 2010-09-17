İran ve Türkiye ortak ‘D8’ arabası yapacak

T24

Tofaş ve Kibar’la görüşme

D8 nedİr?

Üretim 2013’te başlıyor, Hedef fiyat 10 bin Dolar

Khodro’nun ürettiği en son binek otomobiller arasında ‘Runna’ modeli de bulunuyor.İran'ın en büyük otomobil üreticisi Khodro, Türk otomobil sanayii ile birlikte D8 ülkelerine özel bir otomobil yapmaya hazırlanıyor. Khodro Genel Müdürü Cevat Necmettin, aracı Türk otomobil sektörüyle birlikte üretmek için görüşmelere başladıklarını açıkladı.Türk - İran İş Konseyi toplantısı için İstanbul'a gelen Khodro yetkilileri, beraberlerinde D8 otomobili için hazırladıkları raporu da getirdi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye - İran sınırına yapılacak serbest bölge hizmete açıldığında, Khodro da yatırım için düğmeye basacak. Enerji ihtiyacını 'tatlı gaz' olarak bilinen teşvikli İran doğalgazından alması planlanan otomobil fabrikası için düşünülen yatırım bedeli 2 milyar doları bulacak.Konuyu önce Tofaş’la görüşeceklerini belirten Necmettin, "İran'da yılda 800 bine yakın araç üretiyoruz. Türkiye'de oto ve yedek parça üretimi çok ileri. Türkiye ve İran’ın birlikte daha çok İslam ülkelerinde kullanılacak bir araba yapabileceğini düşünüyoruz. D8 ülkeleriyle görüşmelere başladık. 2 - 3 yılda üretime geçeriz" dedi.Khodro yönetiminin yeni otomobille ilgili hazırladığı raporda, dünyanın ABD ve Avrupa otomobillerinin hâkimiyetinde olduğu belirtiliyor. Khodro'nun 7 ülkede otomobil fabrikaları olduğu ve deneyimini hem Türkiye, hem de diğer İslam ülkeleriyle paylaşmak istediği de kaydediliyor.Khodro yönetiminin dünkü programında Tofaş yönetimiyle planlanan görüşmenin yanı sıra Çerkezköy Hema Endüstri fabrikasında incelemeler yapmak da vardı. İranlı yöneticiler ayrıca sanayici Ali Kibar'la da görüştü. Cevat Necmettin, "20 yıldır Türkiye'den parça alırız. Geçen yıl 100 milyon dolarlık mal aldık. Bunu artıracağız" dedi.Öte yandan, dün Khodro ve Hema Endüstri sınırda 100’er milyon euro yatırımla iki fabrika kurmak için ön anlaşmaya vardı. Nihai anlaşmaya varılırsa fabrikalar fren ve direksiyon üretecek.Khodra’nın 11 markası var1962’de kurulan Khodra, Ortadoğu’nun en büyük oto üreticisi. İran pazarının yüzde 65’i elinde. 40 ülkeye ihracat yapıyor ve 11 otomobil markası var. Geçen yıl gelirleri 12 milyar dolar oldu.D8 (Developing 8 - Gelişen 8), Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor. 1997 yılında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın girişimiyle bir araya gelen 8 Müslüman ülke, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini artırmayı hedefliyor. Son toplantısını temmuzda Nijerya'da yapan D8 ülkeleri, aralarındaki ticaret hacmini 2012 yılında 1.7 trilyon dolara çıkarmayı amaçlıyor.Khodro'nun Türk otomobil sanayii ile ortak üretmeyi planladığı yeni otomobil markası altında, uygun fiyatlı binek otomobil, hafif ticari taşıt, ağır vasıta, jip ve tren vagonu da var. Khodro'nun hazırladığı rapora göre,- Finansal destek İslami bankacılıkla sağlanacak. Proje gelişmiş ülkeler nezdinde İslam ülkelerinin imajını artıracak.- İlk adım B ve C tüketim sınıflarına yönelik otomobil üretimi olacak.- Otomobilin fiyatının 10 bin doların altında olması planlanıyor.- Motor hacmi 1100 ve 1700 cc arasında olacak.- İleri planlama 2011'de başlayacak. Aynı yıl içinde finansman sorunu çözülecek.- 2013'ün ikinci yarısında ise üretim başlayacak.