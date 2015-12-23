İran ve Rusya'dan nükleer atak



İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi ISNA haber ajansına açıklamasında, Rusya ile gelecek hafta İran'da iki nükleer santralin inşaatına başlanacağını duyurdu. Medyada yer alan haberlere göre, nükleer santraller Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr'de inşa edilecek.

İran'ın Rusya tarafından kurulan ilk nükleer santrali Buşehr'e iki yeni blok daha inşa edilmesi yıllardır planlanıyordu. Kamalvandi, temmuz ayında İran ile Batı arasında varılan nükleer anlaşmanın ardından bunun ilk yeni proje olduğunu belirtti. 2014 yılının kasım ayında taraflar Moskova'da imzalanan nükleer anlaşma kapsamında bu planlarını gerçeğe dönüştürme yönünde ilk adımı atmıştı.

İran, nükleer anlaşmada Batı'ya nükleer programının kapsamını önemli ölçüde daraltma sözü vermiş, karşılığında İran'a enerji üretimi amaçlı projelerde uluslararası işbirliği yolu açılmıştı. İran, nükleer enerji alanında Rusya'nın yanısıra Çin, Japonya, Fransa ve ABD ile de işbirliğinin sinyallerini vermişti.