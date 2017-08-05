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Dünya

"İran ve Rusya askeri işbirliği konusunda anlaştı"

Rogozin, İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ile yeni silah anlaşmalarını görüşecek

05 Ağustos 2017 16:03

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin'in ofisinden bir kaynak, Rusya ve İran'ın ABD yönetiminin kendilerine yönelik yeni yaptırım kararı ardından İran ile askeri ve teknik işbirliğini güçlendirme kararı verdiğini söyledi.

Hürriyet'in Rus haber ajansı Sputnik'ten aldığı habere göre İsmini vermek istemeyen kaynak Rogozin bugün ziyaret edeceği Tahran'da İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ile yeni silah anlaşmalarını görüşeceğini söyledi.

Rogozin'in Tahran ziyareti, mayısta bir dönem için daha İran Cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani'nin görevine başlama törenine denk gelecek.

Trump, ABD Kongresi'nden veto edemeyeceği bir oy çoğunluğuyla geçen Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım tasarısını bu hafta onaylamıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ülkesinin ABD'de Kasım 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası nedeniyle alınan yaptırım kararını, 'topyekûn ticari savaş ilanı' olarak nitelemişti. 

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