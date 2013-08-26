İran ve PJAK 2 yıl sonra tekrar çatıştı, 9 kişi öldü

İran'da 2011 yılı Eylül ayından bu yana PKK'nın bu ülkedeki kolu PJAK ile sürdürülen karşılıklı ateşkesin ardından hafta sonunda çatışma çıktığı, 7 asker ile 2 örgüt üyesinin öldüğü öne sürüldü.

İhsan Dörtkardeş'in Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen haberine göre, İran’da 2011 yılı Eylül ayından bu yana PKK ’nın bu ülkedeki kolu PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi) ile sürdürülen karşılıklı ateşkesin ardından hafta sonunda çatışma çıktığı, 7 asker ile 2 örgüt üyesinin öldüğü öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2 yıl önce Eylül ayında PJAK ile süren çatışmalarda tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuş, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Abdullah Iraki, ‘Kutsal Savunma Haftası’ etkinlikleri kapsamında Kum kentinde düzenlenen bir sergide “PJAK örgütü, İran İslam Cumhuriyetinin tüm şartlarını kabul edip teslim olduğunun göstergesi olarak başını öne eğdi ve ellerini havaya kaldırarak Casusan tepelerinden çekildi” diye açıklama yapmıştı.

PKK’nın o dönemdeki üst düzey kadrolarından Ahmet Deniz de Kürtçe yayın yapan Rudaw adlı internet sitesine verdiği demeçte İran Devrim Muhafızları Ordusunun Casusan tepelerine yerleşmesi ardından PJAK’ın anlaşmaya vardığını söylemişti.

23 ay sonra çatışma

PJAK, İran ile 23 aydan bu yana süren ateşkesin ardından silahların yeniden ateşlendiğini bildirildi. Örgüt, çatışmanın İran’ın batısında bulunan ‘Doğu Kurdistan' olarak nitelendirilen Türkiye ile Irak sınırı boyunca uzanan ‘Rojhilat’ bölgesinde çıktığını açıkladı. İran’ın sessiz kalmasına rağmen örgüt tarafından yapılan açıklamada çatışmada 7 İran Devrim Muhafızı ve 2 örgüt üyesinin öldüğü belirtildi. Buna karşılık çatışma PJAK ve PKK çizgisindeki yayın organlarında yer aldı. Çatışmada ölen PJAK üyesi 23 yaşındaki ‘Çekdar Helo’ kod adlı Rahmet Zudi ve ‘Sipan’ kod adlarını kullanan 25 yaşındaki ağabeyi Süleyman Zudi'nin kardeş oldukları ifade edildi.