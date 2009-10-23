İran ve Pakistan terörle mücadeleyi görüşüyor



İran ve Pakistan'ın terörizmle mücadele ve sınır güvenliği konularını görüşeceği bildirildi.



İçişleri Bakanı Mustafa Muhammed Neccar, terörizmle mücadele, sınır güvenliği ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konularını görüşmek üzere Pakistan'a gitti.



Üst düzey güvenlik ve siyasi heyetin eşlik ettiği Neccar, hareketinden önce yaptığı açıklamada, dost, kardeş ve komşu Pakistan ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.



Görüşmelerde ağırlıklı olarak Pakistan sınırında üslenen terör örgütü Cundullah'ın etkisiz kılınmasının ele alınacağını kaydeden Neccar, İran sınırının Pakistan için emniyetli olduğunu, aynısını karşı taraftan da beklediklerini bildirdi.



Bakan Neccar, Abdulmelik Rigi'nin elebaşısı olduğu Cundullah'ın Pakistan topraklarından İran'a yönelik terör saldırıları düzenlemesinde dış güçlerin yardımları olduğuna dair bilgi ve belgeleri Pakistanlı yetkililere ileteceklerini kaydetti.



Teröristlerin bölücü ve ayrılıkçı emellerine ulaşamayacaklarını ifade eden Neccar, eylemlere karışan teröristlerin bir an önce iadesini talep edeceklerini söyledi.



Terör örgütünün, 18 Ekimde Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızlarını hedef alan saldırısında, aralarında üst düzey komutanlar, aşiret liderleri ile vatandaşların olduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi de yaralanmıştı.

