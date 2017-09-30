T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran ve Irak sınırda ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Eylül (DHA)- Bağdat'ın Bölgesel Kürt Yönetimi'nden merkezi yönetime devredilmesini istediği Irak ile İran arasındaki ortak sınır kapılarında iki ülke ordusu askeri tatbikat düzenleyecek

30 Eylül 2017 18:06

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Eylül (DHA)- Bağdat\'ın Bölgesel Kürt Yönetimi\'nden merkezi yönetime devredilmesini istediği Irak ile İran arasındaki ortak sınır kapılarında iki ülke ordusu askeri tatbikat düzenleyecek.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mesud Cezayiri, İran Silahlı Kuvvetler ile Irak Ordusu\'nun Başmak, Temerçin ve Pervizhan ortak sınır kapılarında askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Tatbikatının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen İranlı Sözcü, kararın, Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri başkanlığında bugün toplanan ordu komutanları oturumunda alındığını bildirdi.

Tatbikat kararının, ortak sınır kapılarında kontrolünü sağlamak isteyen Bağdat yönetimin isteği üzerine alındığını kaydeden Cezayiri, \" Sınırlarda güvenliğin sağlanması ve merkezi yönetim güçlerinin konuşlandırılması için gerekli kararları aldık\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranEylül DHA Bağdat Bölgesel Kürt YönetimiIrakGenelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mesud CezayiriSilahlı KuvvetlerIrak Ordusu Başmak TemerçinPervizhanTatbikatınınSözcüGenel Kurmay Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24