İran, Van'daki kiliseye ait 7 asırlık çanı, iade edecek

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu, Batı Azerbaycan bölgesindeki Urmiye Antropoloji Müzesi’nde bulunan 7 asırlık kilise çanını Türkiye’ye iade edecek.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Mirhadi Kareseyyed-Romiani, “İran’da bulunan tüm tarihi anıtları ve eserleri, gereken tüm yasal prosedürlere uygun olarak menşei olduğu ülkelere iade etme politikasına başladık” dedi.

Bu politikanın İran’ın barış ve dostluk kültürüne dayandığını belirten yetkili, “Tüm yasal süreçler tamamlandıktan sonra ülkenin gerçek imajı olan iyi komşuluk ve insanlığı tüm dünyaya sergileyebileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çan, 7 Temmuz 1377 tarihinde Van’daki Aziz Meryem Kilisesi’ne verilmişti, savaşlar sırasında İran’a götürülmüş ve şu ana kadar Urmiye Antropoloji Müzesi’nde bulundurulmuştu.