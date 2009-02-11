İran, uzun menzilli hava savunma sistemi üretti

İran Savunma Bakanı Mustafa Muhammed Neccar, uzun menzilli hava savunma sistemi ürettiklerini açıkladı.



Neccar, Tahran'daki savunma sanayi ürünleri fuarında yaptığı açıklamada, yeni bir hava savunma sistemi geliştirdiklerini ifade ederek, "İranlı bilim adamları ve uzmanların geliştirdiği uzun menzilli hava savunma sisteminin yüzde yüz yerli malı olduğunu" belirtti.



İranlı Bakan, sistemin aynı anda birden çok hedefe kilitlenerek, söz konusu hedefleri çok uzak noktadayken imha edebilme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.



Karadan karaya, havadan havaya yeni füzeler de ürettiklerini belirten Neccar, savunma sanayisinin son ürünlerine ilişkin daha sonra ayrıntılı açıklama yapılacağını ifade etti.



Neccar, İran'ın askeri gücünün savunma ve caydırıcılık esasına dayandığını sözlerine ekledi.



Ruslarla görüşmeler sürüyor



Bu arada, Rus yapımı S-300 füzelerini kapsayan uzun menzilli hava savunma sistemleriyle ilgili olarak taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Rusya, 2007'de 700 milyon dolar karşılığında orta menzilli hava savunma sistemi olan Tor-M1 füzelerini İran'a satmıştı.



Avrupa ülkeleri ve ABD'nin askeri alanda da ambargo uyguladığı İran, son yıllarda yerli savunma sistemlerine ağırlık vererek ordunun ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamaya çalışıyor.



Savaş uçakları, taarruz helikopterleri, orta büyüklükte deniz altı, savaş gemileri, tank ve elektronik harp malzemesi üreten İran, yaklaşık 2 bin kilometre menzilli Şahap-3 ve Siccil füzelerine sahip.



Savaş uçakları başta olmak üzere Rus yapımı diğer silahlar, İran'ın savunma sistemlerinin bir bölümünü oluşturuyor.

