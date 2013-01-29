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Yaşam

İran'ın uzaya gönderdiği maymun geri döndü

İran'ın uzaya içinde canlı maymun bulunan bir kapsül fırlatıp başarıyla indirmesi Batı ülkeleri ve İsrail'i endişelendirdi

29 Ocak 2013 10:20

İran içinde canlı maymun bulunan bir uzay aracını başarıyla uzaya fırlattı. İran resmî haber ajansı IRNA'nın bildirdiği haber Batı ülkeleri ve İsrail'i tedirgin ederken, bunun füze ve uzaycılık programında önemli bir ilerleme anlamına geldiği belirtildi.

İran Savunma Bakanlığı'na dayandırılan fakat bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmayan habere göre, Kavuşgar tipi bir füzeyle uzaya gönderilen maymun‚ 120 kilometreyi aşan bir yüksekliğe çıkarıldıktan sonra sağ salim yere indirildi.

İran 2011 yılında gerçekleştirdiği ilk denemede başarılı olamamıştı.
 
Batılı devletler, İran'ın uyduları yörüngeye oturtmada kullandığı uzun menzilli balistik teknolojiden nükleer başlıklı füzelerin fırlatılmasında da yararlanabileceği endişesini taşıyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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