İran uyuşturucu yolunu kapadı PKK güzergahını değiştirdi

Jandarma’nın 2011 Faaliyet Raporu yayımlandı. Buna göre jandarma bölgesinde yakalanan eroinin miktarı yüzde 79 azaldı. Raporda, buna en büyük gerekçe olarak İran’ın Afganistan sınırında aldığı sıkı kontroller nedeniyle eroin güzergahının Kuzey Karadeniz’e doğru kayması gösterildi

Vatan'dan Levent İçgen'in haberine göre, İran’ın, Afganistan sınırında aldığı sıkı kontrol tedbirlerinin, PKK’nın Türkiye üzerinden yaptığı uyuşturucu trafiğinin güzergah değiştirmesine sebep olduğu ortaya çıktı. Tespit, Jandarma’nın 2011 Faaliyet Raporu’nda yer aldı.

2010 yılına göre 2011’de yapılan yakalamalarda; esrarda yüzde 26, eroinde yüzde 77, psikotrop maddelerde yüzde 35 azalış meydana geldiği belirtilen raporda, “İran İslam Cumhuriyeti’nin, Afganistan sınırında almış olduğu sıkı kontrol tedbirleri nedeniyle eroin güzergâhı olarak Kuzey Karadeniz Rotası kullanılmaya başlandı, alternatif güzergâh olarak da Güney Akdeniz Rotası kullanılıyor” tespiti yer aldı. Raporda, 2011 yılında Jandarma sorumluluk bölgesinde terör bağlantılı narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olayı meydana gelmediği belirtildi. Jandarma 2011 Faaliyet Raporu’nda şu çarpıcı tespitlere yer verildi:

YÜZDE 3 AZALMA: Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 2010 yılında meydana gelen toplam 2.745 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olayında 4.201 şüpheli yakalandı. 2011 yılında ise meydana gelen toplam 2.560 olayda 4.055 şüpheli yakalanmıştır. Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 7, şüpheli sayısında yüzde 3 azalış meydana geldi.

YOL KAPANDI: 2010 yılına göre 2011’de yapılan yakalamalarda; esrarda yüzde 26, eroinde yüzde 77, psikotrop maddelerde yüzde 35 azalış meydana geldi. Esrar yakalamalarında meydana gelen azalışın, terör açısından kritik olan bölgelerde 2010’daki toplu yakalamalardan kaynaklandığı, eroin yakalamalarında meydana gelen azalışın, 2011 yılında Afganistan’da haşhaş bitkisinde meydana gelen hastalık nedeniyle afyon üretiminde büyük düşüş yaşanmış olması, İran İslam Cumhuriyeti’nin Afganistan sınırında almış olduğu sıkı kontrol tedbirleri nedeniyle eroin güzergâhı olarak Kuzey Karadeniz rotasının kullanılmaya başlandığı, alternatif güzergâh olarak da Güney Akdeniz rotasının kullanılmasından kaynaklandığı, psikotrop madde yakalamalarında meydana gelen azalışın, 2010 yılında İstanbul ilindeki 66.004 tablet extacy gibi yüksek miktardaki yakalamanın bu dönemde gerçekleşmemesinden kaynaklandığı değerlendirildi.

KAÇAKÇILIK OLMADI: 2010 yılında PKK/Kongra-Gel bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda; toplam 23 kg esrar, 2.7 kg eroin ile birlikte iki terörist ele geçirilmiştir (Diyarbakır, Edirne).2011 yılında terör bağlantılı narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olayı meydana gelmedi. Jandarma tarafından 2011 yılında ele geçirilen 39.746.755 paket sigaranın değeri 119.240.265 TL’dir. (Bir paket sigara 3 TL’den hesaplandı)

Rapordaki terörle ilgili tespitler

- En çok terör olayı Şırnak ve Hakkari’de oldu.

- 390 terörist öldürüldü.

- Teröristler 17 roketatar yakalattı.

- Cezaevi olayları yüzde 40 arttı.

- Kabahat işleyen çocuk sayısı 2010’a göre yüzde 57 azaldı.

- Aile içi şiddette bir önceki yıla oranya yüzde 1’lik artış oldu.

ABD’nin raporunda yer aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “2011 Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Stratejisi Raporu”nun “Türkiye” bölümünde, Türkiye’nin eroin kaçakçılığında üç ana rotadan etkilendiği belirtilerek, bu rotalar; “Balkan rotası, Kuzey Karadeniz rotası ve Doğu Akdeniz rotası” olarak sıralanmıştı. Eroinin Afganistan’dan ve bazen de Pakistan üzerinden kara yoluyla İran’a, oradan da Türkiye’ye kaçırıldığı ifade edilen raporda, afyon ve haşhaşın da Afganistan’dan yola çıkarak, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye kaçırıldığı belirtilmişti. Raporda, Türkiye’de ele geçirilen afyonun toplam miktarının, ele geçirilen eroine göre az olduğu, Türkiye üzerinden kaçırılan eroinin çoğunluğunun Batı Avrupa’da pazarlandığı, bir miktar eroin ve afyonun Türkiye’den ABD’ye de kaçırıldığı kaydedilmişti