İran: Uranyumu ülke dışına çıkarmayı reddediyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasına izin vermeyeceğini ifade ederek Batılı ülkelerin ana taleplerinden birini reddetti.

İran ile uluslararası müzakereciler yarın Cenevre'de nükleer tesisler konusunda görüşmelere başlıyor.

Bu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Haziran'daki seçiminden bu yana ilk görüşme olacak.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün yaptığı açıklamada ''diplomasi penceresinin açıldığını'' söylemişti.

Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin zirvesine Londra'dan video bağlantısıyla seslenen Kerry, "Ama bizim de gözlerimizin açık olduğunu bilmenizi isterim. Verilen sözlerin gereği yapılmalıdır." dedi.

'Bir gram uranyumu bile çıkarmayız'

Batılı müzakereciler İran'ın %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimine ve depolamasına son vermesini ve stoğunun bir kısmını ülke dışına çıkarmasını talep etmişti.

Ayrıca İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Fordo tesislerini kapatması istenmişti.

Fakat Arakçı, Pazar günü yaptığı açıklamada, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ülke dışına çıkarmasının sözkonusu olmadığını vurguladı.

İran resmi TV kanalının internet sitesinde Arakçı'nın, "Hiçbir koşulda uranyum zenginleştirmesini bırakmamız ya da askıya almamız sözkonusu olamaz. Bir gram uranyumu bile ülke dışına çıkarmayız." sözlerine yer verildi.

Ancak Arakçı, uranyum zenginleştirmenin biçimi, miktarı ve derecesi konusunda Tahran'ın müzakere edebileceğini söyledi.

Arakçı'nın sözlerinin, Meclis Başkanı Ali Larijani'nin Batılı haber ajanslarına geçen hafta yaptığı açıklamalarla çeliştiği belirtiliyor.

Açıklama yalanlandı

Larijani, İran'ın elinde zenginleştirilmiş uranyum fazlası bulunduğunu ve nükleer görüşmelerde bunu pazarlık aracı olarak kullanabileceğini ifade etmişti.

Fakat İran meclisi daha sonra bu iddiaları kabul etmemiş ve Larijani'nin AP ajansına verdiği röportajın bir kısmının yanlış olduğunu kaydetmişti.

Batı, İran'ın nükleer silah geliştirme çabası içinde olduğunu iddia ederken, İran nükleer programının enerji amaçlı ve tümüyle barışçıl olduğunu belirtiyor.

2006'dan bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) ve Almanya ile görüşme halinde olan İran, BM yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor.

Ilımlı olarak değerlendirilen yeni Cumhurbaşkanı Ruhani, önümüzdeki 3-6 ay içerisinde nükleer konuda bir anlaşmaya varmak istediğini ifade etmiş ve yarın başlayacak olan iki günlük Cenevre müzakereleri için bir plan çıkardığını açıklamıştı.

ABD, nükleer silah geliştirmeye çalışmadıklarını kanıtlama konusunda İran somut adım atıncaya değin yaptırımlarla ilgili herhangi bir büyük değişiklik yapılmayacağını söylemişti.