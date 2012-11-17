İran uranyum üretimini iki katına çıkarmaya hazır

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın yer altında bulunan Fordo uranyum zenginleştirme tesisinde üretimini iki katına çıkarmaya hazır olduğunu duyurdu.

(UAEK) raporunda, Fordo'da 2 bin 784 santrifüj bulunduğu ve işletilen santrifüj sayısını 700'den bin 400'e çıkarabileceği belirtildi.

İran'ın Fordo'daki ilerlemesinin belirtildiği raporda, tesisi düzenli olarak ziyaret eden UAEK müfettişlerinin bulgularına dayandığı kaydedildi.

Fakat tam kapasiteyle henüz işletilmeyen uranyum zenginleştirme tesisinde, 174 santrifüjün 4 yeni kaskadının her birinin, ''vakum testine tabi tutulduğu ve uranyum heksaflüorür gazıyla ikmale hazır olduğu'' açıklandı.

Bir yetkili, yeni kaskadların operasyonel durumunda yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumun (orta seviyede zenginleştirilmiş) aylık üretiminin 25 kilogram olabileceği belirtildi. Ayrıca üretimin şu anda 15 kilogram olduğuna da dikkati çekti

Kum kenti yakınında askeri bir üste, bir dağın içinde kurulan Fordo tesisinin, orta seviyede zenginleştirilmiş uranyum üretecek 16 kaskad içermesi kapsamında tasarlandığı bildirildi.

Raporda ayrıca, İran'ın 2010 yılından bu yana 233 kilogram yüksek-dereceli zenginleştirilmiş uranyum ürettiği açıklandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu yıl başında, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun 96 kilosunu, Tahran'daki tıbbi araştırma reaktörü için yakıta dönüştürmüştü.

UAEK, İran'ın neden göstermeden, Buşehr'deki nükleer reaktörünün cevherinden nükleer yakıtı çıkardığını da bildirdi.

Raporda, nükleer silahlarla bağlantılı deneylerin askeri bölge Parçin'de yürütüldüğüne dair bulgularla ilgili soruşturmanın ise buradaki ''yaygın faaliyetler'' nedeniyle ciddi biçimde aksadığı belirtildi.

İran, Parçin'de bu tarz faaliyetler yürütüldüğünü reddetti. UAEK'nin raporunun sonunda, kurumun, ''İran'daki tüm nükleer materyalin, barışçıl faaliyetlerde kullanıldığı sonucunu çıkaramadığı'' ifade edildi.