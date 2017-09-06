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Dünya
Deutsche Welle

İran ulusal stadyumunun sitesi hacklendi

Kadınların spor müsabakalarına girmesinin yasak olduğu İran’da ulusal stadyumun internet sitesi hacklendi. Hackerlar, site üzerinden ‘‘İranlı kadınları stadyumlara alın‘‘ mesajı verdi.

06 Eylül 2017 21:38

İran ulusal stadyumunun internet sitesi hacklendi. Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya gelen Suriye ile İran'ın berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hackerların saldırısına uğrayan Tahran‘daki Azadi Stadyumu‘nun internet sitesinde "İranlı kadınları stadyuma alın" yazısı belirdi.

Bakanlığın stadyum davetine ret

Olayın gerçekleşmesinden bir gün önce ise 1979'daki İslam Devirimi'nden bu yana ilk kez iki kadının söz konusu karşılaşma için stadyuma girmesine izin verildi. Suriye'yle İran'ın 2-2 berabere kaldığı maçta, Spor Bakanlığı ilk kez kadın milletvekillerini karşılaşmaya davet etmişti. Ne var ki, bazı kadınlar daveti geri çevirdi.

Milletvekili Parvaneh Salahshouri, davete neden olumsuz yanıt verdiğini Shargh gazetesine verdiği demeçte şöyle ifade etti: "Genç kızların stadyuma girebilmek için erkek gibi giyinmek zorunda oldukları bir dönemde onları temsil eden biri olarak özel bir izin sayesinde stadyuma gidemem. Ancak onların da bizimle birlikte gelmelerine izin verilirse giderim."

İran'da devrimden bu yana İranlı kadınların futbol maçları ve diğer spor müsabakalarına girmesi yasak. Yasağa kadın sporseverleri erkek taraftarların sözlü hakaretlerinden korumak gerekçe olarak gösteriliyor. Ne var ki son zamanlarda bu yasakta bazı esnemelere gidildiği gözlemleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

SID/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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