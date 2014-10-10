İran: Türkiye'yi uyardık, Esad'ın düşmesine izin vermeyeceğiz

"Beşşar Esad'ın düşmesine izin vermeyeceğiz" diyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ile Kobani'deki krizi çözmek için görüştüklerini söyledi. Abdullahiyan, "ABD veya başka bir ülke tarafından Suriye'nin milli egemenliğine karşı yapılacak uçuşa yasak bölge ya da askeri birliklerin Suriye topraklarına girmesi gibi her türlü hatalı girişim kötü sonuçlar doğuracaktır. Bu konuda Türkiye'yi uyardık" diye konuştu.

Abdullahiyan, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen, 'Irak ve IŞİD'e Karşı Uluslararası İttifak' konulu etkinlikte yaptığı konuştu.

Esad'ın devrilmesine İran'ın izin vermeyeceğini belirten Abdullahiyan şunları ifade etti:

"ABD, IŞİD'e saldırmadan önce İran'a, Beşşar Esad hükümetinin merkezlerine saldırı planları olmadığına ilişkin bilgi verdi. Benzer bilgiyi Şam hükümetine de verdi ancak buna rağmen bu konuda onlara güvenmiyoruz. Bu yüzden gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

ABD veya başka bir ülke tarafından Suriye'nin milli egemenliğine karşı yapılacak uçuşa yasak bölge ya da askeri birliklerin Suriye topraklarına girmesi gibi her türlü hatalı girişim kötü sonuçlar doğuracaktır. Bu konuda Türkiye'yi uyardık."

Abdullahiyan, Kobani'deki durum hakkında İran'ın, Suriye rejimine yaptığı yardımlar çerçevesinde Kobani Kürtlerine yardım için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Yardımların içeriğine ilişkin bilgi vermeyen Abdullahiyan, "Kobani'deki krizi sona erdirmek için bölge ülkeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Dostumuz Türkiye ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerinde önemli rol oynayabileceğini düşünüyoruz" dedi.