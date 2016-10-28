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Dünya
Deutsche Welle

İran Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti

İran, Doğubeyazıt yakınlarından geçen boru hattındaki patlama sonrası doğalgaz akışını durdurduğunu açıkladı.

28 Ekim 2016 13:51

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e açıklama yapan İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Macid Aghai, İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında perşembe akşamı meydana gelen patlamanın ardından, gaz akışının durdurularak, kontrol atına alındığını kaydetti.

İranlı yetkili, "İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı, Türkiye içindeki bazı muhalif grupların perşembe gecesi yol açtığı patlama nedeniyle geçici olarak durduruldu" açıklamasını yaptı.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi yakınlarında İran'dan gelen doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında alevlerin yaklaşık 50 metreye kadar yükseldiği, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği bildirilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın PKK'nın sabotaj eylemi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRD/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DoğubeyazıtTasnimBakanlığıMacid AghaiDoğalgaz BoruTürkiyePKKDeutsche Welle Türkçe DW/RTRD/GA/BK

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