İran: Türkiye'nin sınır bölgelerindeki su kaynakları üzerinde baraj inşa etme planlarına karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan,İran parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Dicle ve Aras nehirleri üzerinde baraj planlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, İran'ın, Türkiye'nin 'sınır bölgelerindeki su kaynakları üzerinde baraj inşa etme adımlarına' karşı olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in Mehr Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Abdullahiyan, "Dost ve komşu ülkemiz Türkiye'nin baraj inşaatı alanında, bölgenin çevre koşullarını bozacak, halkımız ve bölge için sorun yaratacak, diğer yandan ülkemize giren su miktarını olumsuz yönde etkileyecek önlemler alması kabul edilemezdir" dedi.

"Ortak su komitesinin kurulması planlanıyor"

Abdullahiyan, "Bu konuyu son 8 ayda Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan en az üç kez takip ettim. Tahran ve Ankara arasında su işbirliği konusunda ikili bir anlaşma olmamasına rağmen, son dört ay içinde istişareler yapıldı. Bu doğrultuda ortak su komitesinin kurulması planlanıyor" diye konuştu.

“Türkiye, 1997 New York Sözleşmesi'ne taraf olsaydı, dava açabilirdik"

Hüseyin Abdullahiyan, İran'ın davayı uluslararası düzeye taşıması tartışmalarına, “Türkiye, 1997 New York Sözleşmesi'ne (uluslararası su yollarının seyrüsefer dışı kullanımları yasasına ilişkin) taraf olsaydı, dava açabilirdik. Fakat, Türkiye o sözleşmeye taraf olmadığı için diyalog ve ikili müzakereler yoluyla sorunu çözmek zorundayız” dedi.

Abdullahiyan, İran Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği yakın tarihli bir ziyarete ve ziyarette yapılan verimli görüşmelere işaret ederek, bir Türk heyetinin yakında İran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Abdullahiyan ayrıca, Irak hükümetiyle temas halinde olduklarını belirterek, hem İran'ın hem de Irak'ın Türkiye'nin baraj inşa planlarından zarar göreceğini öne sürdü.

İran Çevre Bakanlığı, Türkiye'nin Dicle Nehri üzerinde Ilısu Barajı inşa etme hamlesinin, Dicle suyunun Irak topraklarına girişini yüzde 56 oranında azaltarak Irak'a ve nihayetinde İran'a ciddi bir çevresel tehdit oluşturacağı konusunda bir açıklama yapmıştı.