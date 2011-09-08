İran: Türkiye gerilime yol açıyor

T24 - İran, Türkiye'nin topraklarına NATO'nun füze savunma kalkanı radarlarının yerleştirilmesine izin verme kararının gerilime yol açtığını ileri sürdü.



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülkelerin gerilime yol açan ve bölgede durumu zorlaştıran politikalar izlememelerini bekleriz" dedi



NATO'nun füze savunma kalkanı unsurlarının Türkiye'ye yerleştirilmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarını iyileştirmeyeceğini savunan Mihmanperest, Ankara'yı kararlarında daha dikkatli olmaya çağırdı.



Sözcü, "İran, dünyada ve bölgede silahlanma yarışı yaratacak her türlü eylemi kınamaktadır" dedi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, dün Atina ziyaretinde yaptığı açıklamada da Türkiye'ye yerleştirilmesi planlanan NATO füze savunma sisteminin İran'a karşı yapılmadığını, bunun gerçek hedefinin aslında doğudaki başka bir ülke olduğunu söylemişti.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras'ın daveti üzerine ziyaret ettiği Atina'da Yunanlı gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Mihmanperest, "ABD'nin bölgedeki varlığını haklı göstermek için İran'ı bahane olarak kullandığını" ileri sürmüştü.





