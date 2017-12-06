İran: Trump'ın Kudüs'ü İsrail'İn başkenti olarak tanımasına tahammül gösterilmeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tahammül gösterilmeyeceğini söyledi.

İran\'ın başkenti Tahran\'da son peygamber Hz Muhammed\'in doğumu ve İslam birliğinin önemi için düzenlenen konferansta katılan İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına İran tarafından tahammül gösterilmeyeceğini söyledi ve \"Müslümanlar bu büyük komploya karşı birlik olmalıdır\" dedi.

Hassan Rouhani ile birlikte konferansta yer alan İran Dini Lideri Ayatollah Ali Khamenei, konuşmasında ABD\'nin bu hareketinin \"kabiliyetsizlik\" sonucunda gerçekleştiğini söyledi. Konferansa Rouhani gibi konuşmacı olarak katılan Khamenei, \"İslam dünyası şüphesiz olarak bu komplo teorisine karşı birlik olacak ve Siyonistler bu hareket sonucu büyük bir darbe alırken Filistin özgür kılınacak\" dedi.