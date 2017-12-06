T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Trump'ın Kudüs'ü İsrail'İn başkenti olarak tanımasına tahammül gösterilmeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tahammül gösterilmeyeceğini söyledi

06 Aralık 2017 20:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tahammül gösterilmeyeceğini söyledi.
İran\'ın başkenti Tahran\'da son peygamber Hz Muhammed\'in doğumu ve İslam birliğinin önemi için düzenlenen konferansta katılan İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına İran tarafından tahammül gösterilmeyeceğini söyledi ve \"Müslümanlar bu büyük komploya karşı birlik olmalıdır\" dedi.
Hassan Rouhani ile birlikte konferansta yer alan İran Dini Lideri Ayatollah Ali Khamenei, konuşmasında ABD\'nin bu hareketinin \"kabiliyetsizlik\" sonucunda gerçekleştiğini söyledi. Konferansa Rouhani gibi konuşmacı olarak katılan Khamenei, \"İslam dünyası şüphesiz olarak bu komplo teorisine karşı birlik olacak ve Siyonistler bu hareket sonucu büyük bir darbe alırken Filistin özgür kılınacak\" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHACumhurbaşkanı Hassan Rouhani ABD Başkanı Trump KudüsTahranMuhammedCumhurbaşkanı Hassan Rouhani Trump KudüsHassan RouhaniDini Lideri Ayatollah Ali KhameneiABDKonferansa RouhaniKhameneiSiyonistler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24