İran: Trump ve Pompeo yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırsın

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a yardım etmek istiyoruz" sözlerine yanıt verdi. Reisi, "Trump ve Pompeo, bir yardımda bulunmak istiyorlarsa, İran'a karşı yaptırımları kaldırsınlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Koronavirüs'le mücadele için ABD'nin İran'a yardım etmeye hazır olduğuna yönünde ifadelerini değerlendiren Reisi, "ABD bunu yapabiliyorsa, kendi sağlık sistemini düzeltsin. Trump ve Pompeo, bir yardımda bulunmak istiyorlarsa, İran'a karşı yaptırımları kaldırsınlar" yanıtını verdi.

"Trump ve Pompeo, Koronavirüs aşısının üzerinde deneneceği ilk kişiler olsunlar"

"Trump ve Pompeo, Koronavirüs aşısının üzerinde deneneceği ilk kişiler olsunlar" diyen Reisi, "Böylelikle insanlık için de bir yardımları olur. İran, Koronavirüs'ün kontrolü için ABD'ye yardıma hazırdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde, dünyanın en iyi doktorlarına sahip olduklarını ve Koronavirüs'le mücadele konusunda İran'a yardımcı olmaya hazır olduklarını söylemişti. Pompeo da İran'a benzer öneride bulunmuştu. (DHA)