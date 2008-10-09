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Yaşam

İran topçusu Kandil’i bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınırında başlattığı operasyonlar sürerken, İran ordusu da PKK’nın üst düzey kadrolarının bulunduğu Kandil Dağını

09 Ekim 2008 03:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınırında başlattığı operasyonlar sürerken, İran ordusu da PKK’nın üst düzey kadrolarının bulunduğu Kandil Dağını top atışına tuttu.
Şemdinli’nin Aktütün Jandarma Sınır Karakoluna saldıran teröristlerin 17 askeri şehit etmesinden sonra Kuzey Irak sınır kesiminde Mehmetçik operasyonları sürdürürken, Türk savay uçakları da PKK kamplarının bulunduğu Hakurk ile Zap bölgelerinin ortasında yer alan Avasin-Basyan bölgesini havadan bombalamıştı.

Dün gece İran da kendi sınırında bulunan Kandil Dağını top ateşine tuttu. Gece saat 24.00 sıralarında İran Ordusuna bağlı sınırda konuşlanmış topçu birlikleri, PKK’nın üst düzey kadroları ile İran’da silahlı faaliyetlerde bulunan PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi) kamplarının bulunduğu Kandil Dağı ve çevresini bombaladı. Kandil’in Piştdere kasabasına bağlı Günde DengeJekerke ile Günde Şinava bölgelerini İran topçuları yaklaşık bir saat boyunca bombaladı. Bölgede bulunan sivillerin zarar görmediği bombalama sırasında bölgede barınan PKK’lıların, daha güvenli iç kesimlere çekildikleri kaydediliyor.

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