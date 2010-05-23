İran 'takas anlaşması'nı UAEK'ye sunuyor

T24 - İran, Türkiye ve Brezilya ile imzaladığı takas anlaşmasını pazartesi günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na sunacak.





İran’ın resmi haber ajansı İRNA, anlaşmayla ilgili bilgilerin Kurum Başkanı Yukiya Amano’ya sunulacağını bildirdi.





BM’ye bağlı kurum, daha önce Tahran hükümetinden takas anlaşmasını kabul etmesini istemişti.

Bu arada İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndaki temsilcisi Ali Asgar Sultaniye, ülkesinin, Batıya hoş gözükmek için barışçıl nükleer faaliyetleriyle ilgili ilkelerinden asla ödün vermeyeceğini söyledi.





Sultaniye, El Nehar gazetesine verdiği demeçte, İran’ın Batı’nın yaptırımlarına karşı direneceğini belirtti ve Türkiye ve Brezilya’yla yakıt takası anlaşmasının Batı’nın gizli tüm planlarını ortaya çıkarttığını ileri sürdü.





Bu arada Amerika, İran’la iş yaptığı gerekçesiyle yaptırım uyguladığı üç Rus şirketini kara listeden çıkarttı. Karar, Rusya’nın İran’a yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören karar tasarısını desteklemesinden sonra alındı.





Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Margelov, dün (22 Mayıs 2010) Moskova hükümetinin İran’a Sam-300 füzeleriyle ilgili satış taahhüdünü yerine getireceğini söylemişti.





Margelov, İran’la silah satış anlaşmasının ambargo kararından çok daha önce imzalandığını hatırlattı.





Rus parlamenter, silah ihracatçısı olarak Rusya’nun sorumlu bir ülke olduğunu ve Ortadoğu’da askeri gerginliği artırmayı düşünmediğini belirtti.





Silah anlaşmasının 2007 yılında imzalanmasına rağmen Rusya çeşitli bahanelerle füzeleri hala İran’a teslim etmedi. Amerika ve İsrail satışı engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Washington'daki Amerika Dış Politika Konseyi adlı düşünce kuruluşunun Başkan Yardımcısı Ilan Berman İran'ın nükleer programı konusundaki sorunu değerlendirdi. Berman ile Hülya Polat konuştu.