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Dünya
Deutsche Welle

İran: Suudi uçakları Büyükelçiliğimizi vurdu

İran, Yemen Büyükelçiliği'ne Suudi Arabistan savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği iddia etti.

07 Ocak 2016 18:16


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari İran kamu televizyonu IRIB'e yaptığı açıklamada Yemen'in başkenti Sanaa'daki Büyükelçilik binasına düzenlenen hava saldırısında bazı güvenlik personelinin yaralandığını söyledi.

İç savaşın yaşandığı Yemen'de Şii Husi milislerine yönelik Suudi Arabistan öncülüğünde çok uluslu koalisyon güçleri görev yapıyor.

Askeri koalisyon kaynakları çarşamba gecesi düzenlenen hava operasyonlarında Husi milislerinin konuşlandığı merkezlerin hedef alındığını açıkladı. Bir sözcü Husilerin boşalan çok sayıdaki büyükelçilik binasını işgal ederek, buraları karargah olarak kullandıklarını ifade etti.

Ezeli rekabet körükleniyor

Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası askeri koalisyonda Sünni Arap ülkeleri yer alırken, Şii Husiler de aynı mezhepten olan İran tarafından destekleniyor. Bu bağlamda Yemen'deki çatışmalar Suudi Arabistan ve İran arasındaki ezeli rekabeti de körüklüyor.

Suudi Arabistan'da önceki gün Şii din adamı Şeyh El Nimr'in idam edilmesi, zaten gergin olan iki ülke arasındaki ilişkileri daha da germişti. İdamların protesto edildiği Tahran'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği ateşe verilmişti. Bu olayın ardından Suudi Arabistan, İran'la olan diplomatik ilişkilere son verildiğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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