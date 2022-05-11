İran: Suudi Arabistan ile aradaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmalıyız

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Ahmed Cenneti, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için tüm imkanların kullanılması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonunda yer verilen habere göre, Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında konuşan Cenneti, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için olabildiğince çok çaba gösterilmesi gerektiğini ifade eden Cenneti, mevcut anlaşmazlıkların çözülebileceğini vurguladı.

İki ülkenin inanç başta olmak üzere pek çok meselede ortak yönlere sahip olduğuna dikkati çeken Cenneti, "İslamın düşmanları, İran ve Suudi Arabistan halkının da düşmanlarıdır. İslam'a karşı birleşmiş ortak düşmanların oyunlarına dikkat etmeli ve ihtilaflarımızı en aza indirmeliyiz." dedi. (AA)