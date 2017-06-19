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Deutsche Welle

İran Suriye'de IŞİD mevzilerini vurdu

İran, 7 Haziran'da 18 kişinin ölümüne neden olan Tahran'daki çifte terör saldırılarının ardından Suriye'deki IŞİD mevzilerine ilk kez füze saldırısı düzenledi.

19 Haziran 2017 14:48

İran haber ajansı Tesnim, pazar akşamı İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'daki IŞİD karargahlarına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırı esnasında birçok IŞİD üyesinin hayatını kaybettiği, askeri mühimmat ve silahlarının imha edildiği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İran'ın batısından fırlatılan orta menzilli karadan karaya füzelerle IŞİD'in Deyr ez Zor'daki ana merkezinin hedef alındığı belirtildi. Füzelerin, İran'ın Irak sınırına yakın Kürdistan ve Kirmenşah vilayetlerinde bulunan Devrim Muhafızları üslerinden fırlatıldığı duyuruldu.

Fırlatılan füzelerin sayısı konusunda bilgi verilmeyen açıklamada, operasyon sonucu "Deyr ez Zor'daki teröristlere ait komutanlık, toplanma, intihar eylemleri için araçların modifiye edildiği merkezlerin başarıyla vurulduğu" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları, Suriye cephesinde Esad yönetimine bağlı askerlerle birlikte savaşıyor. İran şimdiye kadar Suriye'de füze saldırısında bulunmamıştı. Son füze saldırısının İran'ın, 7 Haziran'da 18 kişinin ölümüne neden olan Tahran'daki çifte terör saldırılarına karşılık olarak düzenlediği yorumuna neden oldu.

İran Devrim Muhafızları'nın açıklmasında da operasyonun amacının "teröristleri cezalandırmak" olduğu kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran'da yapılan eş zamanlı iki saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, 40'ın üzerinde kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Reuters/dpa/DHA/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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