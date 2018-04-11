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İran: Suriye hükümetinin yanındayız

İran'nın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti Şam'da

11 Nisan 2018 22:22

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın"  tweetinin ardından Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar gelirken konuyla ilgili bir açıklama da İran'dan geldi. Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden İran'nın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti Suriye'nin ABD ve İsrail'e karşı yürüttüğü mücadeleyi ülke olarak desteklediklerini belirterek  ''Her türlü yabancı saldırganlığa karşı Suriye hükümetinin yanında duracağız" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'yı ziyaret eden İran dini liderinin başdanışmanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmeye basmaya hazırlandığına dair işaretler verdiği olası saldırıyla ilgili ''Her türlü yabancı saldırganlığa karşı Tahran, Şam'ı destekleyecek'' mesajı verdi.

Velayeti'nin ''Her türlü yabancı saldırganlığa karşı Suriye hükümetinin yanında duracağız. İran, Suriye'yi Amerika ve Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelesinde destekliyor'' diye konuştuğu devlet televizyonlarında yayımlandı.

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