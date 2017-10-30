İran: Sınırları IKBY'ye açacağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri, İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır sorununun kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Tahran’da düzenlenen bir seminerde konuşan Bakıri, sınır anlaşmazlığının önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Bakıri, IKBY'nin Irak'tan bağımsızlığını ilan etmesi durumunda "Irak'ta kan akacağını" ifade ederek, "komşu ülkelerin de bundan etkileneceğini" söyledi.

İran, 25 Eylül’de IKBY’de yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle 15 Ekim’de Perwezhan, Başmak ve Haci Omeran sınır kapılarını kapatmıştı. Başmak 10 gün sonra açılırken, diğer sınır kapıları halen kapalı.

Rûdaw’a konuşan Süleymaniye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sirwan Muhammed, iki sınır kapısının açılması için İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, “İranlı yetkililer herhangi bir sorunlarının olmadığını ancak Irak hükümetinin kararını beklediklerini söyledi” demişti.