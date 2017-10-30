T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Sınırları IKBY'ye açacağız

İran, Perwezhan, Başmak ve Haci Omeran sınır kapılarını kapatmıştı

30 Ekim 2017 15:42

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri, İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır sorununun kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Tahran’da düzenlenen bir seminerde konuşan Bakıri, sınır anlaşmazlığının önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Bakıri, IKBY'nin Irak'tan bağımsızlığını ilan etmesi durumunda  "Irak'ta kan akacağını" ifade ederek, "komşu ülkelerin de bundan etkileneceğini" söyledi.

İran, 25 Eylül’de IKBY’de yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle 15 Ekim’de Perwezhan, Başmak ve Haci Omeran sınır kapılarını kapatmıştı. Başmak 10 gün sonra açılırken, diğer sınır kapıları halen kapalı.

Rûdaw’a konuşan Süleymaniye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sirwan Muhammed, iki sınır kapısının açılması için İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, “İranlı yetkililer herhangi bir sorunlarının olmadığını ancak Irak hükümetinin kararını beklediklerini söyledi” demişti.

ETİKETLER

İranIKBYsınır kapılarıMuhammed Bakırikısıtlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24