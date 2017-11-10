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İran sınırındaki yollar asfaltlandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN  Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonucu, Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan 148 kilometrelik kırsal mahalle yolları asfalta kavuştu

10 Kasım 2017 16:36

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN  Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğun çalışmaları sonucu, Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan 148 kilometrelik kırsal mahalle yolları asfalta kavuştu.
İçişleri Bakanlığı’nın Kanun Hükmünde Kararnamesi ile göreve gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nin talimatıyla, ilçe merkezlerine bağlı kırsal mahallelere yapılan yol  ve asfalt çalışmaları gibi hizmetler, vatandaşları memnun ediyor.Van Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı hizmet programı çerçevesinde, yolu  ve asfaltı olmayan kırsal mahallelere yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar ulaşım hizmetlerinden hep yoksun kalan Van\'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırı\'nın sıfır noktasında bulunan kırsal mahallelere 148 kilometrelik yolu stabilize edip, sıcak asfalt yaptırdı.15 milyon TL\'ye mal olan bu çalışma en çok kış aylarında ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşları mutlu etti.
Esenyamaç Mahallesi sakinlerinden Halit Göneç, Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde yollarının asfaltlandığını belirterek, “Daha önce yollarımız kötüydü. Yazın tozdan, kışın da kardan, çamurdan dolayı çok zorluk çekiyorduk. Yapılan asfalt çalışmasından sonra şimdi yollarımız gayet iyi ve modern bir görünüme kavuştu. Yapılan hizmetten dolayı yetkililere çok teşekkür ediyoruz\" dedi.
Yol asfaltlama çalışmalarını denetleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanı Cem Bartın, zorlu iklim koşullarına karşı İran sınırındaki en ücra noktaya hizmeti götürdüklerini söyledi. Bartın, \"Daha önceden bu yollar hep stabilizeydi.  Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu ve Genel Sekreterimiz Mustafa Yalçın’ın da destekleriyle bu yollar şimdi hep sıcak asfaltla kaplandı. Halkımızın da çok olumlu tepkileri var\" diye konuştu.

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