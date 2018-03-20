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İran sınırında donmuş iki ceset bulundu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın bir noktada 1'i kadın, 2 kişinin donmuş cesetleri bulundu

20 Mart 2018 14:17

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın bir noktada 1\'i kadın, 2 kişinin donmuş cesetleri bulundu. Cesetlerin, yurda yasa dışı yollarla girmeye çayışan kaçaklara ait olabileceği tahmin ediliyor.
Başkale\'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, karlar içerisinde, yabancı uyruklu 1\'i kadın, 2 kişinin donmuş cestleri ile karşılaştı. Otopsi için Van\'a gönderilen cesetlerin, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan kaçaklara ait olabileceği belirtildi.

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