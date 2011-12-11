İran: 'Sentinel'i geri vermeyeceğiz

T24

Nasıl düştü?



İran devlet televizyonunda, Afganistan sınırı yakınlarında düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait bir insansız hava aracının görüntüleri yayınlandı.İran Devrim Muhafızları, geçtiğimiz hafta içinde İran’ın doğusunda ele geçirilen RQ-170 Sentinel casus uçağını ABD’ye teslim etmeyeceklerini açıkladı.General Hüseyin Salami, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada İran hava sahasının ihlal edilmesinin “düşmanca bir eylem” olduğunu belirtti ve “büyük bir karşılık görebileceği” uyarısında bulundu. Salami, Tahran’ın nasıl bir yanıt vereceği konusunda bilgi vermedi.General Salami, “Gizli ve önemli istihbarat elde etmek amacıyla bir ülkenin ulusal güvenliğine yönelik eylemde bulunan tarafa, kullandığı saldırganlık sembolü geri verilmez” dedi.İran televizyonları, ABD’nin düşürüldüğünü kabul etmediği Sentinel casus uçağına ait görüntüleri Perşembe günü yayınlamıştı. İran basını, casus uçağın Afganistan sınırından yaklaşık 225 km içeride, Kaşmar kenti yakınlarında ele geçirildiğini belirtmişti.ABD ve NATO, Afganistan’da görevli bir casus uçağın kaybedildiğini doğrulamıştı.Salami, ABD’nin en son teknolojiye sahip olan ve özelliklerini sır gibi sakladığı Sentinel’in ele geçirilmesinin, “İran için bir zafer, ABD içinse bir yenilgi olduğunu” söyledi.İranlı komutan, “İnsansız hava araçları alanında en modern teknolojiye sahip ülkelerden biriyiz. ABD, teknoloji olarak İran’dan çok ileri değil” dedi.İlk olarak vurulduğu belirtilen Sentinel casus uçağının, daha sonra “elektronik pusuya” düşürülerek ele geçirildiğini öne sürüldü. Televizyon görüntülerinde, casus uçağın neredeyse hiç hasar görmediği belli oldu.ABD’li yetkililer ise İran’ın casus uçağı ne vurduğunu ne de elektronik müdahale veya siber teknoloji kullanarak yere indirdiğini kabul etmiyor. Tersine, ABD ordusu casus uçağın teknik bir arıza yaşadığını ve bu yüzden düştüğüne inanıyor.Salami, ABD ordusuna ait olan ancak CIA tarafından kontrol edilen casus uçağın nasıl ele geçirildiği hakkında detay vermedi. Salami, “İstihbarat savaşını kazanan taraf kullandığı metotları açıklamaz. İnsansız uçağı nasıl keşfettiğimiz, müdahale ettiğimiz, kontrol altına alındığımız ve yere indirdiğimiz hakkında bilgi veremem” dedi.