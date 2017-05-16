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Dünya

İran seçimlerinde Cihangiri, Ruhani lehine çekildi

Muhafazakârlara yakınlığıyla bilinen Tahran Belediye Başkanı Galibaf, Reisi lehine seçimlerden çekilmişti

16 Mayıs 2017 22:02

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yaptığı yazılı açıklamada, "Ruhani'yi desteklemek için çekiliyorum. Herkesi Ruhani'yi desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Böylece, cumhurbaşkanlığı seçimleri için Lider Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından belirlenen 6 adaydan ikisi yarıştan ayrılmış oldu.

Muhafazakar kesimin adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da dün, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi lehine çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin reformistler ve ılımlı muhafazakarların desteğini alan Ruhani ile muhafazakarların asıl adayı olduğu belirtilen Reisi arasında geçmesi bekleniyor. Muhafazakar kanattan diğer aday Mustafa Mirselim'e seçimlerde şans tanınmıyor.

Reformist aday Mustafa Haşimiteba ise şu ana kadar seçimden çekileceğini açıklamasa da halkı Ruhani'ye oy vermeye davet etti.

İran'da 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs Cuma günü yapılacak.

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