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Dünya

İran seçimlerinde saflar keskinleşiyor; Galibaf, Reisi lehine adaylıktan çekildi

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Tahran Belediye Başkanı Galibaf, Reisi lehine seçimlerden çekildi

16 Mayıs 2017 00:35

İran cumhurbaşkanlığı seçiminin muhafazakar adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bir diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi’nin lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde, yarışın reformistlerin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Reisi arasında geçmesi bekleniyor.

İran Öğrencileri Anket Ajansı’nın (ISPA) telefonla gerçekleştirdiği son ankete göre, Ruhani yarışı önde götürüyor. 7-8 Mayıs’ta düzenlenen ankette, kadınların ve genç İranlıların favorisi olarak gösterilen Ruhani oyların yüzde 42’sini alırken, Reisi ise yüzde 27’de kaldı. Ancak yine aynı ankete göre adaylıktan çekildiğini açıklayan Galibaf’a destek verenlerin yüzde 25 seviyelerinde olması ise muhafazakar ittifakın reformistleri zorlayabileceği yorumlarına sebep oldu. 

Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ve seçimlere katılan en yaşlı aday olan Mustafa Haşemitaba’nın ‘reformistler’, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in yerine gelmesi muhtemel bir aday olarak gösterilen din adamı Reisi, Tahran Belediye Başkanı Galibaf ve eski Kültür Bakanı Mustafa Mir Selim’in ‘muhafazakarlar’ cephesini oluşturduğu seçimler öncesinde tarafların birer aday kalacak şekilde sadeleşmesi bekleniyor.

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