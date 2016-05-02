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Dünya

İran seçimleri; kadın milletvekili sayısı rekor kırdı

290 milletvekilinin 17'si kadın olacak. Önceki parlamentoda 9 kadın milletvekili bulunuyordu

02 Mayıs 2016 05:46

İran’da ikinci turu da tamamlanan parlamento seçimlerinde, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana en fazla sayıda kadın aday meclise girmeye hak kazandı. Seçim sonuçlarına göre Parlamentodaki 290 milletvekilinin 17'si kadın olacak. Önceki parlamentoda 9 kadın milletvekili bulunuyordu. Yeni meclise seçilen din adamı sayısı ise 16. 1979'daki İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan parlamentodaki din adamı sayısı 164'tü.

Ilımlılar ve reformcuların oluşturduğu "Umut Listesi"nin çoğunluğu kazandığı seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani seçmenleri kutladı. Bu sonuçlarla parlamentoda katı muhafazakârların 12 yıldır süren üstünlüğü de son buldu.

 

Muhafazakârlara destek azalıyor

 

BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji'nin aktardığına göre, sonuçlar kamuoyu desteğinin büyük bölümünün muhafazakârlardan uzaklaştığını gösteriyor. Naji yeni meclisin dörtte birinin katı muhafazakârlardan oluşacağına dikkat çekiyor.

 

586’sı kadın 6 bin aday yarıştı

 

Parlamento seçimlerinin ikinci turu, 26 Şubat'ta yapılan ilk tur seçimlerde hiçbir adayın yeterli oyu kazanamadığı bölgelerde, 68 milletvekili için yapıldı. Adayların seçilebilmek için bulundukları bölgelerde oyların en az yüzde 25'ini alması gerekiyor. İran'daki parlamento seçimlerinde 290 sandalye için 586'sı kadın, yaklaşık 6 bin aday yarıştı. Seçimlerde siyasi partiler yok, milletvekilleri bloklara bölünmüş durumda. Şubat ayında İran'ın dini liderlerini belirleyen Uzmanlar Meclisi için yapılan oylamada da reformcular öne çıkmıştı.

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