İran sandık başında



İran'da 290 üyeli mecliste boş kalan 68 koltuk için ikinci tur seçimler için sandık başına gidiliyor.

26 Şubat'ta düzenlenen birinci turda adayların yeterli çoğunluk olan yüzde 25 oy oranına ulaşamadığı merkezlerde ikinci tur yapılıyor. İçişleri Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 17 milyon İranlı oy kullanabilecek.

İlk turda reformcular kazandı

Birinci turda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi destekleyen ılımlı muhafazakarlarla reformistlerin oluşturduğu birlik en önemli seçim bölgesi başkent Tahran'da 30 sandalyenin tümünü kazanmıştı. Sertlik yanlısı muhafazakârların önde gelen adayları Tahran'da saf dışı kalmıştı.

Birliğin bugünkü seçimlerde de oyların büyük bölümünü alması bekleniyor. İlk sonuçların Cumartesi akşamı belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sınavı

Gözlemciler nükleer anlaşmayı izleyen ilk büyük seçimi Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açısından önemli bir sınav olarak görüyordu.

Meclis üyeleriyle birlikte uzmanlar konseyi için de oylama yapılacak. Konsey en yüksek dini anayasal organlar arasında yer alıyor. 88 din adamından oluşan konseyin başlıca yetkileri arasında yüksek devrim liderinin denetlenmesi de yer alıyor.

Uzmanlar Konseyi'nin önemi

8 yılda bir seçilen uzmanlar konseyi çalışmalarını denetlediği yüksek devrim liderini, hastalıktan dolayı ya da görevini ihmal ettiğine kanaat getirdiği takdirde azledebiliyor. Anayasaya göre yasama, yürütme ve yargıda son sözü 76 yaşındaki Ayetullah Ali Hamaney söylüyor. Hangi yasaların yürürlüğe gireceğine İran'ın dini lideri karar veriyor.

'İran hangi siyasi çizgiyi izleyecek?'

İran uzmanı Thomas Latschan'ın daha önce Deutsche Welle'de yayınlanan analizine göre, Hamaney'in ağır kanser hastası olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Yeni seçilecek uzmanlar konseyine İran'ın yeni dini liderini belirleme görevinin düşmesi mümkün. Bu bakımdan uzmanlar konseyinde yer alacak olan yeni isimler bir sonraki devrim liderinin ve dolayısıyla da İran İslam Cumhuriyeti'nin önümüzdeki on yıllarda hangi siyasi çizgiyi izleyeceğine dair fikir verebilir.