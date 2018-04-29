İran seçimleri: Cumhurbaşkanı Ruhani ikinci dönemine hazırlanıyor

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ikinci dönemine hazırlanıyor.

İran seçim komitesi başkanı Ali Aşgar Ahmadi, oyların tamamına yakını sayılmışken Ruhani'nin 22.8 milyon oy alarak, 15.5 milyon oy aldığı belirtilen rakibi İbrahim Reisi'yi geçtiğini açıkladı.

Devlet televizyonu, oyların yaklaşık yüzde 56'sını aldığı belirtilen Ruhani'yi kutladı.

Reisi ise, Ruhani destekçilerini seçim yasalarını hiçe sayarak sandık başında propaganda yapmakla suçladı.

56 milyon kayıtlı seçmenden en az 40 milyonu sandık başına gitti. Oylamalar birkaç saat daha uzatılırken uzun kuyruklar oluştu.

68 yaşındaki din adamı Ruhani, 2015'te nükleer anlaşmayı dünya güçleriyle müzakere etmişti.Reisi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın bir isim.