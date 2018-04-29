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BBC Türkçe

İran seçimleri: Cumhurbaşkanı Ruhani ikinci dönemine hazırlanıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani cumhurbaşkanlığı koltuğundaki ikinci dönemine hazırlanıyor. Oyların tamamına yakını sayılmışken Ruhani'nin 22.8 milyon oy alarak, 15.5 milyon oy alan rakibi İbrahim Reisi'yi geçtiği belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ikinci dönemine hazırlanıyor.

İran seçim komitesi başkanı Ali Aşgar Ahmadi, oyların tamamına yakını sayılmışken Ruhani'nin 22.8 milyon oy alarak, 15.5 milyon oy aldığı belirtilen rakibi İbrahim Reisi'yi geçtiğini açıkladı.

Devlet televizyonu, oyların yaklaşık yüzde 56'sını aldığı belirtilen Ruhani'yi kutladı.

Reisi ise, Ruhani destekçilerini seçim yasalarını hiçe sayarak sandık başında propaganda yapmakla suçladı.

56 milyon kayıtlı seçmenden en az 40 milyonu sandık başına gitti. Oylamalar birkaç saat daha uzatılırken uzun kuyruklar oluştu.

68 yaşındaki din adamı Ruhani, 2015'te nükleer anlaşmayı dünya güçleriyle müzakere etmişti.Reisi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın bir isim.

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