'İran savaşı başlatan taraf olmayacağız'

T24



'Her şeyden haberdarız'





'İsrail için füzeye gerek yok'



'Hizbullah ve Hamas da var'



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in, İran'a saldırı için zamanın geldiği yönündeki açıklamaları ve bu ülkenin askeri tatbikatlarını artırmasının yankıları gündemdeki yerini koruyor.Daha önce, ''İsrail'in tehditlerini hayata geçirebilecek güçte olmadığını, sadece psikolojik savaş yürüttüğünü" ifade eden dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi'den kapsamlı bir açıklama geldi.İran'ın bölgede barış ve huzur istediğini, savaşı başlatan taraf olmayacağını ancak savaşı başlatanları da pişman etmeye hazır olduğunu söyleyen Safevi'nin açıklamaları ülke basınında yer aldı.Safevi, El Alem televizyonuna verdiği demeçte, bölgede yeni bir savaşın başlamasının dünya siyasetinde ve ekonomisinde ciddi krizlere yol açacağını söyledi.''İran, bölgede barış ve huzur istiyor, savaşı başlatan olmayacak, ancak savaş başlatanı pişman edecek. İran, bu konuda çok ciddi ve her açıdan da buna hazır'' diyen Safevi, ABD ve İsrail'deki mevcut duruma bakıldığında bunların hata yapacaklarını sanmadığını belirtti.Her türlü kötü şarta ve senaryoya karşı hazır olduklarını yineleyen Safevi, ''Onlar, akıllı olursa yeni bir çatışma başlatmazlar'' ifadesini kullandı.Tümgeneral Safevi, İran'ın etrafında ve bölgede olup bitenleri takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti:''Siyonist rejimin, NATO ile Akdeniz ve İtalya'daki ortak tatbikatı, onların uzun menzilli savaş uçakları bunların türleri ile savaş gemilerinin hareketleri dahil bunların hepsinden tam olarak haberdarız. Ayrıca ABD'nin Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar ve Kuveyt, Irak, Bahreyn, Katar, BAE gibi Arap ülkelerindeki askeri hareketlerini takip ediyoruz. Hatta onlar, sessiz sedasız işgal edilmiş Filistin topraklarında birkaç tatbikat yaptılar, bunları dahi izledik.''Güçlü istihbarat edinme sistemine sahip olduklarını, söyleyemeyecekleri birçok yerde var olduklarını anlatan Safevi, ''ABD ve siyonist İsrail'in, bölgedeki tüm hareketlerini takip ediyoruz'' dedi.Tümgeneral Safevi, İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerini son dönemde yüksek sesle yeniden dillendirmesiyle ilgili olarak da, İsrail ordusunun ''33 Gün Savaşı''nda Hizbullah karşısında yenilmesini hatırlattı.Amerikalı ve İsrailli siyasilerin, askerlerin bu savaşa tanık olduklarını belirten Safevi, ''Hizbullah karşısında başarı elde edemediler, İran'a karşı nasıl zafer elde edebilirler?'' diye sordu.Tümgeneral Safevi, İran'ın olası bir İsrail saldırısına cevabıyla ilgili olarak da şunları söyledi: ''İran'ın güçlü balistik füzeleriyle siyonist rejimi hedef almasına gerek yok. Bu rejimin milyarlarca dolara kurduğu yerleşim birimleri, Lübnan'daki dostlarımızın, Hizbullah'ın, Katyuşa füzelerinin menzili dahilinde.''Tümgeneral Safevi, ''Siyonistler, savaşı başlatmaları halinde hem Hizbullah, hem Hamas hem de İran tarafından hedef alınacaklarını çok iyi biliyorlar'' ifadesini kullandı.İran'ın balistik füzelerinde sayı ve menzil açısından bir sınırlamanın söz konusu olmadığını kaydeden Safevi, ''İşgal altındaki tüm Filistin toprakları (İsrail) füzelerimizin menzili içinde yer alıyor'' dedi.Tümgeneral Safevi, bölgedeki füze kalkanlarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti: ''Siyonist rejimdekiler dahil Türkiye, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn, BAE'de bulunan füze kalkanları, tüm füzelerimizi vuracak güçte değil.''