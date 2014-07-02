İran savaş uçakları Irak’ta

Rusya'nın ardından İran Devrim Muhafızları ordusunun envarterindeki tüm su-25 tipi savaş uçakalrı IŞİD'le mücadele kapsamında Irak'a verildi. Rusya dün, Irak'a daha önce talep ettiği su-25 savaş uçaklarının teslimatını gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Uçakların kullanımı konusunda eğitim için pilotlar da Irak'a ulaştıktan sonra dün gece IŞİD'e ilk hava saldırısı gerçekleşti. Savaş uçakları Irak'ın IŞİD kontrolündeki El-Bagat bölgesini bombaladı.

Cumhuriyet’te yer alan ahbere göre, İran'dan gelen uçakların Rusya'dan gelen su-25'lerle birlikte IŞİD'in hedef listesinde yer alan Imam Ali Havaüssü'ne alındığı kaydedildi.