İran: Savaş peşinde değiliz ama tehditlere sert karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasının ardından, İran lideri Ali Hamaney açıklamalarda bulundu.

Açıklamada: “Haşdi Şabi, onların kurduğu IŞİD’i ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam alıyor” denildi.

Hamaney'in basın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen IŞİD’i ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta.

"Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran'la ilgili değil.

İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız.

"İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz."

Ne olmuştu ?

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik" ifadelerini kullanmıştı.