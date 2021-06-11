İran savaş gemileri Atlantik'te

T24 Dış Haberler

Bir İran destroyerı ile destek gemisi Atlantik Okyanusu'na vardı ve nadiren yaptıkları şekilde İslam Cumhuriyeti'nden uzak bir göreve çıktı. Gemilerin Venezuela'ya gidiyor olabileceği düşünülüyor.

Sahand isimli destroyer ve istihbarat toplayan Makran geçen ay İran'ın güneyindeki Bandar Abbas limanından yola çıkmıştı. İran'ın genelkurmay başkanı yardımcısı Adm Habibullah Seyyari, görevi "İran donanmasının en uzun ve zorlayıcı sınavı"olarak nitelendirmişti.

İran devlet televizyonu, perşembe günü Sahand'ın Atlantik'te yol alırken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Videonun Makran'dan çekildiğine inanılıyor.

Seyyari, "Donanma denizde yol alma kapasitesini artırıyor ve Atlantik'in iyi olmayan koşullarında direnç seviyesini kanıtlıyor" dedi.

Mayıs ayında Politico'ya konuşan ismi paylaşılmayan kaynaklar gemilerin son durağının Venezuela olabileceğini söylemişti. İran ve Nicolas Maduro yönetiminin yakın ilişkileri bulunuyor. Tahran, ABD yaptırımları sırasında Karakas'a petrol ve başka ürünler göndermişti.

31 Mayıs'ta İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gemilerin nereye gittiğini söylemeyi reddetti.

ABD Deniz Enstitüsü tarafından yayımlanan bir analizde, "Eğer gemiler ulaşırsa Venezuela silahlı kuvvetleri içinde asimetrik bir savaş gücü olabilirler" denildi.