İran, Salman Rushdie için 'ölüm fetvası' çıkardı

İran’da Salman Rushdie hakkında verilen ölüm fetvası, yazarın medyada sık görülmeye başladığı şu günlerde yenilendi. Ayetullah Humeyni, 1989’da Şeytan Ayetleri/ Satanic Verses romanı nedeniyle ünlü yazar hakkında ölüm fetvası çıkarmıştı. Fetvanın yerine getirilmesi halinde, İslam dünyasında tepkiyle karşılanan Innocence of Muslims filminin hiç çekilmeyeceğini iddia eden yarı resmî bir kurum, fetvayı yeniden gündeme getirdi.

Taraf gazetesinin haberine göre; yarı resmî yardım kuruluşu 15 Khordad Vakfı’nın lideri Ayetullah Hassan Saneii, “İmam Humeyni’nin İslam’a küfreden Salman Rushdie’nin infaz edilmesi yönündeki emri yerine getirilmediği sürece, bu film Peygamber’e hakaret eden son iş olarak kalmayacaktır. İmam’ın emri yerine getirilseydi, karikatür, makale ve film şeklindeki diğer hakaretler gerçekleşemezdi” dedi. Saneii, Rushdie’nin kellesine konan ödülü 500 bin dolar artırarak 3.3 milyon dolara çıkarttığını açıkladı. The Daily Telegraph gazetesi ise, Saneii’nin tek başına böyle bir karar almasının ihtimal dâhilinde olmadığını yazdı.



Bugün kimse basmazdı



Öte yandan, Salman Rushdie’nin, hakkındaki ölüm fetvasından sonra gizlenerek yaşadığı dokuz yılı anlattığı yeni anı kitabı Joseph Anton, Britanya’da raflardaki yerini aldı. Rushdie, polisin kendisinden takma bir isim seçmesini istemesi üzerine Joseph Conrad ve Anton Çehov’un ilk isimlerinden oluşan Joseph Anton ismini kullanmaya başlamıştı. BBC’den Will Gompertz’in sorularını yanıtlayan Rushdie, pek çok yayıncının günümüzde Şeytan Ayetleri romanını basmaktan çekineceğini ifade etti. Türkiye, Mısır, Cezayir ve İran gibi ülkelerde yazarların eserleri nedeniyle hâlâ saldırıya uğradığını dile getiren Rushdie, “Etrafta çok fazla korku ve gerginlik olduğundan zor bir dönemden geçiyoruz” dedi.



Film art niyetli bir zırva



Rushdie, Guardian’a verdiği röportajda ise Muhammed Peygamber’e hakaret eden Innocence of Muslims adlı filmin “çöpten ibaret” olduğunu söyledi. Filmi “kötü çekilmiş, art niyetli bir zırva” olarak nitelendiren Rushdie, “Böylesi bir olaya fiziksel şiddetle karşılık vermek ve sırf üzüldüğünüz için insanlara saldırabileceğinizi düşünmek tamamıyla yanlış bir tepki. İslam dünyasının bu zihniyeti geride bırakması gerekiyor” dedi. Rushdie, “Benim başıma gelenlerin sadece bir girizgâh niteliğinde olduğunu, benzer pek çok olayın yaşanacağını defalarca söyledim. Bu da o olaylardan biri işte” dedi.