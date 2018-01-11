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Dünya

İran: Rusya ve Türkiye'yle iş birliğine bağlı kalacağız

"Soçi'deki kongrede siyasi çözüm bulunması için aynı doğrultuda birlikte hareket etmeye bağlıyız"

11 Ocak 2018 01:31

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran’ın Moskova ve Ankara’yla iş birliğini sürdürmek ve Rusya’nın Soçi kentinde ay sonunda yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde aynı doğrultuda birlikte hareket etmek konusunda kararlı olduğunu söyledi. 

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yapacağı görüşme öncesinde konuşan Zarif, "Rus ve Türk dostlarımızla işbirliğini sürdürmeye, Soçi'deki kongrede siyasi çözüm bulunması için aynı doğrultuda birlikte hareket etmeye bağlıyız" dedi. Zarif, Soçi'deki kongrenin Suriye'de kalıcı barış sağlanması için BM'nin Cenevre'de sarf ettiği çabalara yönelik en önemli katkı olacağını da kaydetti. Öte yandan Lavrov, Ulusal Diyalog Kongresi'nin Cenevre'deki müzakerelerin başarıyla tamamlanması için gereken koşulları sağlayacağını ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimi bırakması da dahil olmak üzere sürekli olarak ön koşul sunan Suriyeli muhalif grupların kendilerini kontrol eden taraflarca ikna edileceğini umduklarını kaydeden Lavrov, bu sayede Soçi'deki kongrenin Cenevre'de başarı elde edilmesi için gereken koşulların oluşmasına katkı sunacağını vurguladı.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor. Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye ordusunun İdlib'deki ilerlemesine tepki gösteren Ankara, Rusya ve İran büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırmıştı.

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