Dışişleri Bakanı: İran ve Rusya, rejimi durdurmalı

Suriye hükümetini İdlib'de ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İran ve Rusya, rejimi durdurmalı" görüşünü dile getirdi. "YPG'nin olduğu ortamda biz olmayız" diyen Çavuşoğlu, "İdlib'de sivil halk ve ılımlı muhalifler hedef alınıyor. İran ve Rusya (Suriye'deki garantörlük) sorumluluğunu yerine getirmeli" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) editör masasına konu olan Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'e 4. gözlem yerini kurduklarını da aktardı.

Çavuşoğlu, Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için de "Teröristlerin davet edilmemesini ilettik. YPG'nin olduğu yerde olmayacağımızı söyledik. Soçi'de terör örgütleri olursa süreç baltalanır" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de sahadaki durumun karmaşık olması nedeniyle bazı ateşkes ihlallerini beklediklerini ancak son durumun bunun ötesine geçtiğini vurguladı.

"Kuşatılmış bölgeler var. Özellikle birçok kuşatılmış bölgede, İdlib'e doğru kanallar açıldı ki siviller de gelsin. Fakat bu arada bazı silahlı terör gruplarının da İdlib'e girmesi sağlandı." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdlib bölgesinin sınırları belirlenirken, tren yolunun doğusunda kalan terör örgütlerinin batı İdlib'e, demir yolunun batısına geçmesi de sağlandı. Esasen terör örgütleriyle burada da mücadele edilirdi. Bu, şöyle bir soru işareti oluşturdu: Acaba bu grupların buraya gelmesiyle buralara da saldırı olur mu? Biz bunu gündeme getirdik. Rusya, İran, ABD ile, Fransa, Almanya, İngiltere ile. Eğer bir yerde bir terör örgütü varsa bu gruplar belirlenir, nerede olduğu belirlenir. Bugünkü sahada istihbari kaynaklarla ya da teknoloji ile bunlara yönelik dikkatli operasyonlar yapılır. Fakat burada gördüğünü durum, buradaki el Nusra ya da HTŞ dediğimiz grupların mevcudiyetini bahane olarak kullanıp sivillere ve ılımlı muhalefete saldırmak."

"Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar"

Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes gözlem görevi için İdlib'e yerleşmeye devam ettiğini ifade ederek "Biz buradaki terör gruplarının temizlenmesi için önerimizi herkesle paylaştık. 'O şehrin tamamını bombalayalım, yok edelim.' Böyle vahşi bir yöntem olmaz. Bunlar olacaksa Astana'yı neden başlattık? Soçi'yi neden konuşuyoruz? Cenevre'nin de bir anlamı olmaz." diye konuştu.

Rejimin garantörünün İran ve Rusya olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "İhlallere bakıyorsunuz yüzde 95'i rejim veya rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Bu süreçten faydalanarak rejimin ılımlı muhalefeti, sivilleri yok etmesi mi?" dedi.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı." ifadesini kullandı.

"Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper." diyen Çavuşoğlu, Soçi'de sivil kanadın katılımıyla yapılacak görüşmelerden sonuç alınması için çatışmaların durması gerektiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "(Soçi toplantısı) YPG'nin olduğu ortamda olmayacağımızı söyledik." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "KKTC'de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz." dedi.