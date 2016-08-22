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BBC Türkçe

İran: Rusya hava üssü konusunda gösteriş yaptı

Rusya\'nın İran\'dan kalkan jetlerle Suriye\'deki hedefleri bombalamasına \'şimdilik\' ara verildiği ve uçakların döndüğü açıklandı. İran Savunma Bakanı üssün kullanıldığını kamuoyuna duyuran Rusya\'yı \"gösteriş yapmakla\"

22 Ağustos 2016 18:34

İran, Rusya'nın Suriye'deki hedefleri bombalamak için ülkedeki üslerden birinin kullanımına "şimdilik" ara verdiğini ve uçakların döndüğünü açıkladı.

İran Savunma Bakanı Huseyin Deghan da daha önce Rusya'nın İran topraklarından kalkan uçaklarca yapılan saldırıları kamuoyuna açıklamasını eleştirmiş ve Kremlin yönetiminin "gösteriş yaptığını" söylemişti.

Moskova'dan ise henüz bir yanıt gelmedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı geçen Salı günü Tupolev-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları ve Sukhoi-34 avcı uçaklarının Hamedan kentinin doğusundaki Şehid Nojeh Hava Üssü'nden kalkarak "terörist" hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Saldırılar, Rusya'nın bir yıl kadar önce Esad yönetimini desteklemek için üçüncü bir ülkeden düzenlediği ilk hava operasyonlarıydı.

Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İran topraklarından yabancı bir güç tarafından düzenlenen ilk saldırıydı.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani Rusya ve İran arasındaki "stratejik" işbirliğini övdü.

Ancak bazı milletvekilleri saldırıların anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Deghan devlet televizyonuna verdiği mülakatta Rusya'nın hava üssünü "Suriye'deki operasyonlarla ilgili olarak çok kısa bir süre" kullanacağını belirtti.

Bakan Deghan Rusya'nın neden İran'daki üssü kullandığı bilgisini kamuoyuna açıkladığı sorulduğunda ise "Ruslar, Suriye'nin siyasi geleceğindeki paylarını garanti altına almak için bir süper güç olduklarını göstermek istiyor. Tabii bu anlamda gösteriş yaptılar" dedi.

Deghan'ın açıklamalarından birkaç saat sonra da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rus uçaklarının üsten ayrıldığını belirtti.

Kasımi açıklamasında İran'dan Rus uçaklarının gelecekte de kalkması olasılığına açık kapı bırakarak "Belirli bir misyondu ve şimdi sona erdi. Operasyonu yaptılar ve gittiler. Üssün gelecekte tekrar kullanımı bölgedeki duruma bağlı" dedi.

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