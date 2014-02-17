İran-Rusya hattında petrol müzakereleri



İran'ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanaei, ülkesiyle Rusya'nın kapsamlı petrol sevkiyatı konusunda müzakereler yürüttüğünü ilk kez teyit etti. Sanaei, Rus Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın petrol karşılığında Rusya'dan ağır taşıt ve demiryolları malzemelerinin yanı sıra ikinci bir nükleer reaktörün yapımı için yardım istediğini kaydetti.

Mehdi Sanaei, geçen eylül ayında düzenlenen bölgesel bir zirvede, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz binlerce ton varil petrol sevkiyatı üzerine görüştüklerini de sözlerine ekledi.

Rusya, İran'ın Buşehr kentindeki ilk ve tek nükleer reaktörünü kurmuştu. Tahran yönetimi Buşehr'de uzun süredir ikinci bir reaktör kurmayı planlıyor. İlk kez resmi olarak Sanaei tarafından teyit edilen müzakerelerle ilgili haberler, İran'ın ABD ve AB'nin petrol ambargosunu delmesine olanak tanıyacağı gerekçesiyle Batı'da kaygı yaratmıştı.

Rus hükümet yetkilileri ise hedeflenen petrol ticaretinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kararlaştırılmış yaptırımları ihlâl etmeyeceğini vurguladı. ABD ve Avrupa Birliği tarafından İran'a uygulanan tek taraflı petrol ambargosunun, diğer ülkeler üzerinde hukukî bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak ambargonun ihlâli durumunda bu ülkeler cezai önlem tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyor. Batı petrol ambargosunu Tahran yönetimi üzerinde, nükleer programı kapsamında atom bombası üretmemesi için bir baskı aracı olarak kullanıyor.